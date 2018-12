ViznerBorel: Imagebroschüre für EWZ realisiert

EWZ unterstütze Kundinnen und Kunden mit einer Vielzahl von innovativen Produkten und Dienstleistungen dabei, den Weg in eine nachhaltige Zukunft aktiv mitzugestalten, schreibt Vizner Borel in einer Mitteilung. In der neuen Imagebroschüre für das Elektrizitätswerk stellt die Agentur neun «besonders wichtige Themenfelder» vor. Jedes einzelne Feld wird dabei mittels einer Bildidee sowie einem Schlagwort umgesetzt – ein grosses rotes Herz und der Begriff «Erfolg» illustrieren zum Beispiel einen kurzen, informativen Text über das Anliegen, die Standortattraktivität von Zürich zu erhöhen. Informative Texte über den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, eine sichere Versorgung sowie den Einsatz für eine intakte Umwelt – immer untermalt mit eindrücklichen Facts und Figures – runden die Broschüre ab.

Verantwortlich bei EWZ: Team Brand und Kommunikation; verantwortlich bei ViznerBorel: Lajos Vizner, Guillaume Borel (Gesamtverantwortung), Gian Maurizio (Art Direction), Tamas Kiss (Text), Brigitte Meyer (Beratung). (pd/maw)