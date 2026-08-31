Publiziert am 31.08.2026

Seed Audio-Visual Communication hat den Film in Zusammenarbeit mit Kündig Control Systems produziert. Den Auftakt bildete eine gemeinsame Management-Retraite, an der das Briefing entwickelt wurde. Darauf aufbauend erarbeitete Seed mehrere Konzepte sowie das Drehbuch. Für die Produktion stand laut Mitteilung ein Grossteil der Belegschaft vor der Kamera, Regie führte Daniel Leuthold.

Kündig Control Systems ist gemäss Unternehmensangaben eine Sparte der 1868 gegründeten Hch. Kündig & Cie., einem Familienunternehmen mit Sitz in Rüti ZH. Seit 1972 entwickelt und produziert die Sparte Mess- und Regelgeräte, die im laufenden Produktionsprozess Dicke und Breite von Folien messen; damit sollen Folienhersteller ihre Produktqualität optimieren und Rohstoffe sparen. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen zudem ein weltweit tätiger Lieferant der Branche.

Der neue Film soll gemäss Mitteilung weltweit an Messen und Kundenveranstaltungen sowie auf der Website und in den sozialen Medien von Kündig Control Systems zum Einsatz kommen. Seed hat zuletzt im August 2025 den Eröffnungsfilm für eine internationale Geberit-Kundenveranstaltungsreihe realisiert (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)