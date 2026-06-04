Berner Kommunikationspreis: Imke Wübbenhorst ausgezeichnet

Publiziert am 04.06.2026

Die Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) verlieh den 16. Berner Kommunikationspreis an Imke Wübbenhorst. Der Preis zeichnet jährlich Persönlichkeiten aus, die ohne entsprechende Fachausbildung durch ihre Kommunikation hervorstechen.

«Kommunikation ist für mich weit mehr als reiner Informationstransfer – es geht darum, Menschen zu bewegen und Talente sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu fördern», sagte Wübbenhorst anlässlich der Preisverleihung am Mittwoch in der Sportbar Bern.

BPRG-Präsident Nik Eugster hob laut einer Mittielung hervor, dass Wübbenhorst die YB Frauen 2025 zum Schweizer Meisterinnentitel geführt und dabei Erfolge sowie Herausforderungen im Frauenfussball sichtbar gemacht habe. Als Auszeichnung erhält sie ein Kunstwerk der Schule für Holzbildhauerei in Brienz. (pd/cbe)