Wirz: Neuer Auftritt für die Rheumaliga

Die Rheumaliga positioniert sich damit als Begleiterin, die Betroffene mit Bildung, Beratung und Bewegung unterstützt. Laut Mitteilung steht das Versprechen für «Zuversicht, Eigenständigkeit und konkrete nächste Schritte im eigenen Tempo». Die Organisation gibt an, für 2,8 Millionen Menschen mit Rheuma da zu sein. Die Krankheit sei für viele ein «blinder Fleck», heisst es weiter. Keine andere Krankheitsgruppe führe zu höheren Verlusten an Lebensqualität.

«Wir haben den Menschen und seine Möglichkeiten ins Zentrum der Marke gestellt», lässt sich Pascal Künzli von der Wirz Group in der Mitteilung zitieren. Das Versprechen verbinde «die gesellschaftliche Aufgabe der Rheumaliga mit einem klaren Profil, das Orientierung gibt, Mut macht und über alle Angebote hinweg trägt». Annette Stolz, Geschäftsleiterin der Rheumaliga, bezeichnet die Organisation als «nationales Fachzentrum» und als «verbindende Kraft in der Rheuma-Versorgung».

Auf dieser Grundlage ist auch der visuelle Auftritt entstanden, der bisher auf rheumaliga.ch umgesetzt ist. Das Leitmotiv des persönlichen Weges soll Gestaltung und Nutzererfahrung prägen. Die drei Angebotspfeiler sollen dadurch zugänglicher und die Unterstützung der Rheumaliga unmittelbar erlebbar werden, von Wissen und Beratung bis zu Kursen und regionalen Angeboten. (pd/cbe)