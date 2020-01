Open up / BlueGlass: Immo-Entwickler neu im Portfolio

Senn ist in der Entwicklung, Planung und Realisierung von Immobilien tätig. Open up unterstützt das Familienunternehmen gemeinsam mit der Digitalmarketingagentur BlueGlass im Rahmen einer gesamtheitlichen Digitalkampagne mit Medienarbeit und der Produktion von Content, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fast jeder kenne eine Senn-Überbauung, sei es das Noerd in Zürich, das Zwicky Süd in Dübendorf oder der entstehende Grid Campus in Basel. Doch Senn selbst sei allenfalls in Fachkreisen bekannt. Damit das Unternehmen als solches stärker wahrgenommen wird, verstärkt Senn seine Medienarbeit und die Produktion von eigenem Content, wie es weiter heisst. Das Fachwissen des Unternehmens rund um Immobilien und Architektur diene künftig als Basis für Beiträge in den eigenen Kanälen.

«Senn hat mit dem Noerd für die Gebrüder Freitag, mit dem Helsinkidreispitz für Herzog & de Meuron in Basel oder mit der vielfach prämierten Überbauung Zwicky Süd in den letzten Jahrzehnten einige positive Beiträge zur Schweizer Baukultur leisten können», wird Johannes Eisenhut, Geschäftsführer Senn Development, zitiert. «Aktuell entwickeln wir weitere Projekte mit Herzog & de Meuron in Zürich und Basel, mit EMI in Zürich und mit Strut in St. Gallen. Das grösste davon ist der Grid Campus rund um den Switzerland Innovation Park Basel Area. Es bleibt also spannend.» Nächstes Jahr ziehe Senn in den neuen Firmenhauptsitz am Corso in St. Gallen. «Wir freuen uns, mit Open up und BlueGlass Kommunikationspartner gefunden zu haben, mit denen wir unsere Arbeit und unsere Philosophie stärker an die Öffentlichkeit tragen können.»

Senn verfügt über die Firmen Resources, Development, Construction und Technology. Das Unternehmen mit Sitz in St. Gallen wurde 1965 gegründet. Die Kernkompetenz von Senn ist es laut Mitteilung, Grundstücke und Immobilien über eine konsequente Nutzerausrichtung substanziell im Wert zu entwickeln und mit anspruchsvoller Architektur wirtschaftlich zu realisieren. (pd/cbe)