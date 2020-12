TX Group: In digitalen Vermögensverwalter investiert

Das Fintech-Portfolio der TX Group wächst weiter: Die TX Group investiert als Lead-Investor in einer Series-A-Finanzierungsrunde in den digitalen Vermögensverwalter Selma Finance. Das Schweizerisch-finnische Fintech Selma Finance mit Niederlassungen in Zürich und Helsinki bietet «ein neuartiges Nutzererlebnis an und vereinfacht den Prozess vom Geld anlegen», schreibt TX Group. Mit seinem Smart-Advisor Selma biete das Fintech «massgeschneiderte Anlage-Möglichkeiten und macht Finanzberatung über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für alle zugänglich». Für eine monatliche Gebühr betreue Selma das Säule-3A-Konto sowie die Finanzanlagen der Kunden «ohne jeglichen Aufwand».

Selma Finance ist als unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz reguliert und arbeitet mit der Saxo Bank (Schweiz) sowie dem VZ VermögensZentrum zusammen. Der digitale Vermögensberater beschäftigt zehn Mitarbeitende und verzeichnet über 3200 zahlende Nutzer in der Schweiz. Selma Finance möchte durch die Kooperation mit der TX Group ihren Weg zum führenden digitalen Finanzberater in der Schweiz weiter beschleunigen. (pd/cbe)