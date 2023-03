«The Beast»: So nennen Surfer ehrfürchtig die über 30 Meter hohen Wellen im portugiesischen Nazaré. Nur die besten und mutigsten Wellenreiterinnen und Wellenreiter wagen sich dort ins Wasser. Wer sich nicht zu dieser kleinen Gruppe von Extremsportlern zählt, kann jetzt aber trotzdem erleben, wie sich das anfühlt – ganz ungefährlich und ohne nass zu werden.

Mit «Nazaré – Surfing the Beast» hat Wunderman Thompson Switzerland für die Red Bull Media World im Verkehrshaus eine immersive Experience kreiert, die den Besucherinnen und Besuchern die Macht der Wellen eindrücklich vorführt, heisst es in einer Mitteilung.

Entstanden sei ein Multi-User-Erlebnis, für das keinerlei Virtual Reality-Geräte erforderlich seien, heisst es weiter. Die Kombination aus realen Aufnahmen von Nazaré, visualisierten Echtzeit-Silhouetten, Dimensionsspiel und räumlichem Sound schaffe ein einzigartiges Erlebnis, das den Betrachtenden das Gefühl gebe, eins mit der Welle zu sein. Mit dem Resultat, dass man auch als Laie den Nervenkitzel des Big-Wave-Surfens wie nie zuvor erleben kann.

Die technische Umsetzung dahinter ist entsprechend aufwendig:

Eine beeindruckende 9 x 3 Meter grosse LED-Wand wird von einem Hochleistungsrechner gesteuert und nutzt Ganzkörper-Bewegungserfassung, um die Reaktionen der Nutzenden zu erkennen und in Echtzeit mit den Videoinhalten auf dem Bildschirm zu interagieren.

Drei Sensor-Module erfassen Tiefeninformationen in Echtzeit, die dann mit Unity 3D in einzueins visualisiert werden. Zusätzlich wurde eine massgeschneiderte räumliche Audio-Installation mit Ach-Kanal-Audio speziell für den Ausstellungsraum programmiert. Ergänzt wird das Sinne-Spektakel durch eine dynamische Schnittstelle für die Raumbeleuchtung.

Das Projekt wurde kreativ und technisch in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Headtrip aus Köln entwickelt und realisiert.

Ab dem 20. März können Besucherinnen und Besucher die Immersive Wall als Teil der neuen Sonderausstellung «Water – Breaking the Surface» in der Red Bull Media World im Verkehrshaus erleben.

