Publiziert am 02.12.2024

Der Burson Influence Index Schweiz 2024 zeigt Veränderungen in den politischen Machtverhältnissen des Bundeshauses. Im parlamentarischen Einfluss belegen SVP-Politiker die Spitzenplätze. Ständerat Hannes Germann und Nationalrat Thomas Aeschi führen das Ranking an. Die SP zeigt sich stark in der öffentlichen Wahrnehmung. Jon Pult, Cédric Wermuth und Daniel Jositsch von der SP gehören zu den vier einflussreichsten Persönlichkeiten im öffentlichen Diskurs. Mitte-Präsident Gerhard Pfister belegt hier den ersten Platz.

Die Mitte bleibt die einflussreichste Partei im Parlament, verzeichnet jedoch Einflussverluste im Vergleich zum Vorjahr. Die Partei zeigt eine starke Abhängigkeit von Gerhard Pfister im öffentlichen Diskurs.

Erfahrene Parlamentarier besetzen die Spitzenpositionen.

Der Index identifiziert weitere Trends: Jede Bundesratspartei hat mindestens einen hochrangigen Vertreter in beiden Einflussbereichen. Bundesratskandidaturen verstärken den öffentlichen Einfluss. Männer dominieren weiterhin die politische Landschaft. Erfahrene Parlamentarier besetzen die Spitzenpositionen. Deutschsprachige Vertreter prägen die Debatte überproportional. Der Kanton Zug zeigt eine starke Präsenz an der Spitze der politischen Landschaft.

Der Burson Influence Index basiert auf der Analyse von über einer Million Datenpunkten zwischen Dezember 2023 und September 2024, wie die globale PR-Agentur in einer Medienmitteilung schreibt. (pd/nil)