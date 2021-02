Maybaum: Influencer goes Blockbuster

«Mutiertes Corona-Virus in der Schweiz» heisst es in der Schlagzeile am Anfang des Videos. Und schon jagt ein Zombie die Speerspitze der Schweizer Influencer-Szene durch die postapokalyptische Schweiz. Zeki Bulgurcu (@zekisworld), Ivan Spataro (@ivan_spataro), Phillip Stephan (@jounggustav) und Noelia Berberat (@noeliavid) können gerade noch in ein Auto flüchten, kommen damit aber nicht weit.

Mit diesen wüsten Szenen beginnt das Ein-Minuten-Video und provoziert in typischer Zeki-Manier. Neben dem Corona-Virus wird auch auf die Impfthematik angespielt und der Kantönligeist auf die Schippe genommen. Die vier Hauptdarsteller bedienen damit gemäss Mitteilung über eine halbe Million Abonnenten auf Instagram und hunderttausend weitere auf Facebook und TikTok.

Das Zeki seine Videos über eine Produktionsfirma umsetzen lasse, sei eher selten, heisst es in der Mitteilung weiter. Maybaum Film haben seine Idee mit Wo_Manpower unterstützt und den Film an einem Drehtag auf einem Zürcher Schrottplatz umgesetzt. Dabei konnten sich vor allem die jungen Teammitglieder in allen Disziplinen behaupten. Von Regie, Kamera, Ton und Licht, den handgemachten Spezialeffekten bis zum Schnitt, Sounddesign, Mix- und Mastering war es eine Zusammenarbeit, die Früchte trägt. Bis am Sonntag, 15. Februar, erfreute sich der Clip 164'490 Views.

Verantwortlich bei Maybaum Film: Regie und Schnitt Janic Eberhard; Kamera und Color Grading Sara Maag; 1. A.C Simona De Roni; Ton Silvan Anesini; Special Effects Make-up Salomé Brozman und Susi Krummenacher; Sounddesign, Mix- und Mastering Tim Zumstein. (pd/lom)