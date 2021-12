Republica: Innovation und Nachhaltigkeit sichtbar gemacht

Feller ist ein Schweizer Technologiepartner für die Elektroinstallationsbranche. Republica unterstützt das Unternehmen seit 2020 und hat zuletzt die umfangreiche Lancierungskommunikation der Produktneuheit «Wiser by Feller» sowie zahlreiche Kommunikationsmassnahmen rund um das Nachhaltigkeits-Engagement verantwortet.

Für die Lancierung von «Wiser by Feller», mit der Feller den bestehenden Markt von Connected-Home-Lösungen revolutioniert, hat Republica die Lancierungskommunikation auf B2B-Ebene konzipiert und realisiert. Ein zentrales Asset von «Wiser by Feller» ist die Einfachheit der Anwendung: einfach geplant, einfach installiert und einfach konfiguriert. Entsprechend ziehe sich dies als roter Faden durch die gesamte Kampagne, heisst es in der Mitteilung.

«Republica hat es geschafft, das Wesen und den hohen Innovationsfaktor von ‘Wiser by Feller’ pointiert auf einen Nenner zu bringen und die wichtigsten Vorteile und Mehrwerteverständlich an die relevanten Stakeholder zu transportieren», erklärt Cello Duff, Marketing Communications Director bei Feller.

Bei Feller wird zudem konsequent auf ein nachhaltiges Umwelt- und Energiemanagement geachtet. Ziel des Mutterhauses Schneider Electric ist es, dass das ganze Unternehmen bis 2025 CO2-neutral wird. Diese Vorgabe erfüllt Feller am Unternehmenssitz im zürcherischen Horgen bereitsheute. Republica erhielt den Auftrag, diesen Erfolg und die umfangreichen Bestrebungen des Unternehmens gegen innen und aussen sichtbar zu machen. Dabei wurde unter dem Motto «leidenschaftlich nachhaltig» die Leidenschaft, mit welcher sich die Feller-Mitarbeitenden für diese Sache ins Zeug legen, ins Zentrum gestellt. Umgesetzt wurden dafür unter anderem ein aufwändig produziertes Video, eine umfangreiche Fachreportage im Kundenmagazin «Feller Aktuell», die Adaption des Nachhaltigkeits-Bereichs auf der Website sowie eine Medienmitteilung für die Fachpresse zum Thema.

Verantwortlich bei Feller: Cello Duff, Marketing Communications Director Verantwortliche Agentur: Republica AG. (pd/wid)