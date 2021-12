Die Gleisarena, ein von der Fernfachhochschue Schweiz FFHS realisierter Bildungs-Campus, liegt direkt beim Gleis 18 am HB Zürich. 34 Räume würden zum Lernen, Lehren und Denken einladen. In der von Transformer konzipierten crossmedialen Kampagne zum Standortmarketing werden historische Philosophinnen und Philosophen in einem «topmodernen Umfeld auf überraschende Art in Szene gesetzt». Eine Präsenz, die auffalle und zugleich den Bogen spanne zur Signaletik und Namensgebung der Schulungsräume.

Verantwortlich bei Transformer: Sandro Kümin (Kreation), Gaby Neyer, Felicia Lauper (Beratung), Yvonne Ineichen (Text); verantwortlich bei der FFHS Fernfachhochschule Schweiz: Yvonne Ganz (Departementsleiterin·Bau, Real Estate&Facility Management FFHS) und Fabienne Ruffiner (Bewirtschaftung·Immobilien FFHS). (pd/tim)