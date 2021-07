USP Partner: Interaktive Markenerlebnisse mit AR und KI

Wenn der Computer plötzlich Sehen und Verstehen kann, ermöglicht das eine ganz neue Form der intelligenten und interaktiven Kundenansprache. Die von Sensape selbst entwickelte künstliche Intelligenz setzt Marken in Szene, berät Kunden und fördert dank personalisierten Empfehlungen den Absatz. Merkmale wie Grösse, Geschlecht, Aufmerksamkeit oder auch Produkte erkennt die KI-Lösung in Echtzeit und reagiert entsprechend personen- und situationsabhängig darauf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Durch gezielte Ansprache und persönliche Kaufanreize würden die Lösungen eine besonders impactstarke Kundenaktivierung schaffen: Ob ein digitaler Promotor, der personenspezifische Produktempfehlungen am POS im Retail macht und danach noch den richtigen Voucher inklusive EAN-Code für die Scannerkasse ausgibt, oder die Photobox mit Touch- oder sogar Gestensteuerung bis zum Digital Sampler mit intelligenter Konsumentenansprache, mit dem vollautomatisierte und AR-gestützte Promotionen und Samplings am Point of Interest (POI) möglich sind – alle Lösungen eignen sich optimal für interaktive Markenerlebnisse mit massgeschneiderter AR-Welt und spielerischer Kommunikation von Markenbotschaften. Die «ready-to-go»-Lösungen sind zudem besonders schnell konfiguriert und einsatzbereit – und das fast überall: im Retail, an Messen und Events und Out of Home.

Gesammelte User-Daten und die Messung von KPIs bringen interessante Rückschlüsse über den Erfolg umgesetzter Aktivitäten und die Zielgruppe, sie bilden gleichzeitig auch die Basis für eine laufende Optimierung der Marktbearbeitung. Die Sensape Recognition Box (SRB) ist dank der Künstlichen Intelligenz das Herzstück der Systeme. Die SRB kann auch mit vorhandener Hardware kombiniert oder vollständig in bestehenden Point-of-Sale-Umgebungen integriert werden.

USP hat eine Partnerschaft mit Sensape GmbH abgeschlossen und ist damit exklusiver Beratungs- und Vertriebspartner für den Markt Schweiz für die innovativen Hard-/Softwarelösungen mit AR und KI. (pd/cbe)