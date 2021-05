Livesystems: Intern neuen Markenauftritt entwickelt

Über 2,6 Millionen tägliche Kontakte generiert Livesystems mit ihrem Digitalangebot. Ihre Screens sind unter dem Namen Passengertv im öffentlichen Verkehr, als Gasstationtv bei Tankstellen und als Cityscreen bei Convenience-Shops, in Innenstädten, Parkings und vor Einkaufszentren anzutreffen. Dazu kommt Passengersign, die analogen Werbeflächen rund um die Fahrzeugflotte der Verkehrsbetriebe Zürich VBZ.

Diese Produktefamilie gehört zusammen und man soll es merken, heisst es in einer Mitteilung. Das signalisiere die Digital-Out-of-Home Anbieterin Livesystems nun auch mit ihrem künftigen Markennamen «Livesystems».

Die bisherigen Produktenamen werden langsam von der Bildfläche verschwinden und in neue Cluster umgewandelt: Public Transport (das digitale Screen-Inventar im öffentlichen Verkehr), Gas Station (Werbestelen rund um die Tankstellen und deren Convenience-Shops), City & Rail (Hochformatige, grossflächige Screens in Innenstädten, Parkings, in und rund um Bahnhöfe), Retail (Bildschirme am wachsenden Point-of-Sales-Netz), Analog OOH (Analoge Werbeflächen bei Verkehrsbetrieben), Online (Werbemöglichkeiten auf der Online-Newsplattform Nau.ch).

Das neue Livesystems-Logo wurde während den letzten Monaten intern kreiert, wie es weiter heisst. Entstanden sei eine Bildmarke aus zwei «Play-Buttons». Der obere Teil des Logos stehe für Digitalisierung und Dynamik, der untere Play-Button weise die Verbindung zur eigenen Online-Newsplattform Nau.ch auf. «Wer genau hinschaut, erkennt in der Schlaufe die Buchstaben LS – für Livesystems», schreibt das Unternehmen.

Das Logo wird mit dem neuen Claim «Reach your audience» unterstützt. Damit versinnbildliche Livesystems «ihre hohe DOoH-Reichweite – die mit dem Analog-Werbeangebot und in enger Verflechtung mit dem Online-Newsportal Nau.ch – um ein Millionen-Publikum reicher wird», heisst es. Mit ihrem breit vernetzten Angebot sei Livesystems «die ideale crossmediale Partnerin, um die gewünschte Zielgruppe anzusprechen».

Nicht zuletzt signalisiere das neue Farbkonzept «in frischen Grüntönen»: Im Medienhaus Livesystems würden alle Zeichen auf Grün stehen – der «Play-Button» sei gedrückt. (pd/cbe)