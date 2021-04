Dachcom: IT-Sicherheit zum Erlebnis gemacht

Nevis ist ein eigenständiges Schweizer IT-Unternehmen mit 75 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, das innovative Sicherheitslösungen für die digitale Welt von morgen entwickelt. In der Schweiz ist Nevis gemäss Mitteilung Marktführer für Identity und Access Management und sichert über 80 Prozent aller E-Banking-Transaktionen, weltweit setzen Behörden und führende Dienstleistungs- und Industrieunternehmen auf Lösungen von Nevis.

Für Nevis hat die Ostschweizer Agentur Dachcom die 360-Grad-Brandstory «The Nevis Experience» geschaffen, welche die Auswirkungen der Nevis-Lösungen auf alle Touch-Points und Zielgruppen erlebbar macht: mobile, intuitive und passwortlose Bedienung für den Endkonsumenten, optimaler Schutz seiner Nutzerdaten, perfekte Übersicht für Management und IT.





Die sehr international anmutende Bildwelt und Bewegtbildwelt erwecke die «Experiences» der verschiedenen Zielgruppen zum Leben, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine eigenständige und flexibel anwendbare Tektonik in Form einer fluiden Farbfläche verleihe der Kommunikation eine zukunftsweisende Aura und erhöhe den Branding-Charakter.

Komplett neu entwickelt und auf die neue Positionierung ausgerichtet wurden auch das neue Markenlogo, der neue Markenclaim sowie die Icon-Welt. Die neue Brand Experience wurde in einem umfassenden CD-Manual festgehalten. Zum Einsatz kommt der neue Auftritt auf der Webseite, für Online-Marketing und Social-Media-Massnahmen, Verkaufs-Dokumentationen und in Zukunft am POS, an Messen und Events.

Verantwortlich bei Nevis Security AG: Sebastian Ulbert (Head of Marketing); verantwortliche Agentur: Dachcom, Team Rheineck/St. Gallen. (pd/lom)