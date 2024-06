Scholtysik: Ivana Schenk wird Brand Consultant

Publiziert am 10.06.2024

Nach einem halben Jahr bei Wirz, wo sie als Brand Consulting Director tätig war, wechselt Ivana Schenk zu Scholtysik, einer Agentur für Branding, Design und Markenkommunikation. Zuvor arbeitete Schenk sechs Jahre bei Made Identity.

«Ich freue mich auf spannende Kunden, anspruchsvolle Strategie-Projekte und die enge Zusammenarbeit mit den UX- und Design-Teams», kommentiert Ivana Schenk gemäss einer Medienmitteilung ihre neue Stelle bei Scholtysik.

Lukas Staudenmann, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung von Scholtysik, freut sich über die Verstärkung: «Der Markt sucht Expertise in strategischer Markenführung und Naming, die Nachfrage bei uns nimmt deutlich zu. Hier ergänzt Ivana Schenk unser Team perfekt. Mit ihren Fähigkeiten in strategischer Beratung und ihrer Erfahrung in der Implementierung anspruchsvoller Rebrandings hilft sie uns, unsere umfassende strategische Markenberatung weiter auszubauen.» (pd/nil)