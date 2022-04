«Mit unserer langjährigen Tradition, unseren Pionierleistungen und unserer ständigen Innovation, können wir auf eine starke Unternehmensmarke als Fundament zurückgreifen», lässt sich Diego Gabathuler, CEO der Ivoclar-Gruppe, in einer Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Für uns geht es hier nicht nur darum, unser Logo ein wenig anzupassen. Vielmehr repräsentiert die neue Corporate Identity mit ihrer klaren, reduzierten und fokussierten Bildsprache alles, wofür unser Markenverständnis steht.»

«Eine lifestyle-orientierte, emotionale Bildsprache, die den Menschen in den Vordergrund rückt und nicht zuletzt die Entwicklung und der Einsatz moderner Marketinginstrumente zahlen direkt auf die Mission ‹Making People Smile› ein», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dass auch das Logo einer Überarbeitung unterzogen worden sei, sei nur logische Konsequenz. Stärkste Auffälligkeit sei die Reduzierung des Markennamens auf seinen wesentlichen Bestandteil: aus «Ivoclar Vivadent» wird «Ivoclar». Und selbst hier zeige sich die konsequente Ausrichtung am Kunden, denn viele Geschäftspartner von Ivoclar würden im täglichen Sprachgebrauch schon lange auf den Zusatz «Vivadent» verzichten.

«Anspruchsvoll, klar und ästhetisch: Das modulare und lebendige visuelles Gestaltungssystem deckt alle kommunikativen Anforderungen und Situationen ab», heisst es in der Mitteilung weiter. Visuell prägende Elemente seien nebst der Bildsprache der «Ivoclar-Brand Frame» mit einem grün-blauen Farbverlauf und die feine Typografie mit einer neuen Hausschrift. «Das Ivoclar-Markendesign verbindet den menschenzentrierten mit dem innovativen High-Tech-Ansatz von Ivoclar», wird Thomas Wolfram, Creative Director von Martin et Karczinski in Zürich, zitiert: «Ich bin überzeugt, dass Ivoclar damit zum hellsten Stern in der Branche dentaler Anwendungen wird.» (pd/tim)