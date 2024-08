Radicant: Jan Seven Dettwyler wird Botschafter

Publiziert am 29.08.2024

Die Bank Radicant kündgit eine Kooperation mit dem Musiker Jan Seven Dettwyler an. Im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft werde der Musiker als kreativer Partner und Botschafter für die Bank auftreten, heisst es in der Mitteilung. Ein erstes Element der Zusammenarbeit sei die Produktion einer exklusiven Social-Media-Formatreihe, die ab September aufgezeichnet wird. Die Serie startet mit einer FAQ-Session, in der Jan Seven Dettwyler seine Welt als Musiker und selbständiger Unternehmer mit der Banking- und Investment-Welt verbindet. Die Format-Reihe habe das Ziel, auf verständliche und innovative Weise Transparenz in komplexe Themen des Finanzmarkts zu bringen, schreibt Radicant.

Radicant tritt als Presenting-Partner der «Private Sessions» auf, einer Konzertreihe in Zusammenarbeit mit CH Media. Die Kooperation von Radicant und Jan Seven Dettwyler sei Teil der umfassenderen Strategie der Bank, innovative und nachhaltige Lösungen in das Leben ihrer Kundinnen und Kunden zu integrieren. (pd/wid)