Plan B: Jessica Sonderegger ist neue Partnerin

Die unabhängige Produktionsfirma Plan B aus Zürich erweitert die Geschäftsleitung: Jessica Sonderegger ergänzt als neue Teilhaberin die zwei Gründer Chris Niemeyer und HC Vogel.

Die 35-Jährige arbeitet bereits seit sechs Jahren im Team von Plan B als Producerin. Sonderegger ist in der Werbefilmproduktion wie auch in der Entwicklung fiktionaler Projekte involviert. Sie betreut unter anderem den langjährigen Kunden Digitec und hat zuletzt für McDonald’s Animationsfilme produziert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Als Creative Producer sei Jessica Sonderegger stets stark an der Konzeption von Projekten beteiligt.

«Es freut uns dreifach: Eine langjährige und sehr geschätzte Mitarbeiterin wird Teilhaberin, erweitert das Spektrum und ermöglicht unseren Kunden und uns ganz neue Pläne», schreiben HC Vogel und Chris Niemeyer im Communiqué.

Davor war Sonderegger mehrere Jahre als Formatentwicklerin bei Constantin Entertainment in Deutschland sowie in unterschiedlichen Funktionen im Film- und Kulturbereich tätig. (pd/cbe)