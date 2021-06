Seit der Gründung von JobTV sind 25 Jahre vergangen, die Medienlandschaft hat sich umfassend transformiert. Um dieser Veränderung gerecht zu werden, haben Gründer Kurt Reinhard und Geschäftsleiter Markus Humbel gemeinsam mit dem neunköpfigen Team nicht nur das Angebot fortlaufend weiterentwickelt, sondern auch eine tiefgreifende Umstrukturierung inkl. Rebranding umgesetzt: JobTV heisst jetzt FocusMedia. Die Organisation sei «crossmedial und agil organisiert, fördere das selbstgesteuerte Lernen und setze auf peer-to-peer Coaching», wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein Prozess der laut Reinhard längst fällig war: «Unser Konzept und Marke brauchte schon lange ein Make-Over. JobTV ist als Name irreführend gewesen, da wir schon seit 15 Jahren keine Fernsehsendung mehr produziert haben.» Rebranding heisse, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Zukunft zu antizipieren, so Humbel. FocusMedia versteht sich neu als Kompetenzplattform, Enabler, Vernetzer und bietet crossmediale Projekte, Workshops und Weiterbildungen an, die den Teilnehmenden ermöglichen, ihre Kompetenzen in den Fachbereichen Grafikdesign, Web Entwicklung, Video, Social Media und Multi-Channel-Publishing auf den neuesten Stand zu bringen.

Der neue Auftritt wurde intern entwickelt: vom Naming, Logo über die Webseite bis zur Realisation einer eigenen Schrift. Ziel war es laut der Mitteilung, dem umfassenden und vor allem zeitgemässen Angebot auch visuell gerecht zu werden.

FocusMedia unterstützt weiterhin Stellensuchende aus der Medienbranche, bietet vielfältige Fachkurse sowie massgeschneidertes Arbeitsmarktcoaching an – und setzt neu den Fokus klar auf die neuen Medien und Arbeit 4.0. (pd/eh)