Tuna Production: Jona Daniel neu im Schweizer Roster

Publiziert am 20.03.2026

Tuna Production hat den Regisseur und Creator Jona Daniel für den Schweizer Markt unter Vertrag genommen. Daniel arbeitet über sein Pecao Studio nahe Barcelona und ist auf aufwendige Produktinszenierungen spezialisiert: Er setzt auf praktische Effekte, Highspeed-Aufnahmen und Setups mit Flüssigkeiten. Je nach Projekt und Budget werden diese klassischen Produktionsmethoden mit KI-Elementen kombiniert.

Mit der Verpflichtung baut die Produktionsfirma ihren KI-Bereich weiter aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Zum Auftakt der Zusammenarbeit hat das Pecao Studio einen vollständig KI-generierten Spot für Turkish Airlines realisiert. Neben seiner Regietätigkeit bringt Daniel laut Mitteilung auch eine ausgeprägte Präsenz in sozialen Medien mit: Auf TikTok erreicht er unter dem Handle @thisisjonadaniel über 600'000 Follower.

Tufan Tuna, Managing Partner von Tuna Production, begründet die Zusammenarbeit mit Daniels handwerklicher Stärke und seinem Gespür für zeitgemässe Bildsprache. Executive Producer Derya Tuna hebt hervor, dass Daniels Arbeiten Ästhetik und Flexibilität verbinden – Eigenschaften, die sie für Agenturen und Marken besonders interessant machen. (pd/cbe)