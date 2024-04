FDP Schweiz: Jonas Projer ist neuer Generalsekretär

Der ehemalige «Arena»-Moderator Jonas Projer ist neuer Generalsekretär der FPD Schweiz. Wie Ende Februar angekündigt, hat ihn die Konferenz der kantonalen Parteipräsidenten am Donnerstag in dieses Amt gewählt. Dies teilte die FDP am Abend mit. Der 42-Jährige sei einstimmig gewählt worden.

Einem breiten Publikum bekannt geworden ist der Zürcher durch seine Zeit als Moderator der «Arena» von Fernsehen SRF. Später war er SRF-Korrespondent in Brüssel, baute Blick.TV bei Ringier auf und war bis 2023 für gut zwei Jahre Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Projer folgt im Generalsekretariat auf Jon Fanzun. (sda/wid)