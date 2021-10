Todesfall: Josef Zindel ist verstorben

FCB

"Viele Spieler würden jeden IQ-Test gegen Sie und mich bestehen"

12 Jahre lang war Josef Zindel Mediensprecher des FC Basel. Nun tritt er in den Hintergrund. In seinem Abschiedsinterview nennt er die wichtigste Regel, die Spieler im Umgang mit den Medien beachten müssen, blickt auf den hektischsten Tag im Laufe seiner Tätigkeit zurück und erklärt wie auf einem Matchblatt plötzlich der Name "Schweingruber" auftauchte. Zindel geht zudem auf das zurückgezogene Interview mit den Degen-Zwillingen ein, das im letzten Jahr für grossen medialen Wirbel sorgte. Und sagt: Heute würde er anders entscheiden.