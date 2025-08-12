Gislerprotokoll: Jrene Rolli verstärkt den Vorstand

Publiziert am 12.08.2025

Der Verein Gislerprotokoll hat Jrene Rolli als neues Vorstandsmitglied gewonnen. Die Kommunikations- und Experience-Spezialistin gelte als eine der führenden Stimmen in der Schweiz für inklusive Kommunikation und User Experience, heisst es in einer Mitteilung von Dienstag.

Die gebürtige Bernerin bringt umfassende Branchenerfahrung mit: Nach einem Masterstudium in Kulturmanagement war Rolli beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF tätig, wo sie im Kinderprogramm komplexe Inhalte verständlich vermittelte. Anschliessend baute sie bei der Migros die Online-Kommunikation auf und schuf wichtige Verbindungen zur jüngeren Zielgruppe. Heute führt sie ihr eigenes Unternehmen Hello Jrene GmbH und berät Organisationen beim Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu Mitarbeitenden, Kunden und Umwelt. Zudem engagiert sie sich im Advisory Board der Plattform Mal ehrlich.

«Dass Jrene neu Teil unseres Vorstands ist, freut uns ausserordentlich», erklärte Nina Bieli, Präsidentin des Gislerprotokolls. Rolli bringe nicht nur Expertise zu den zentralen Vereinsthemen mit, sondern sei auch eine inspirierende Netzwerkerin mit «Drive, Kreativität und beeindruckendem Talent». Die neue Vorständin selbst betonte: «Sprache ist ein Werkzeug. Wir sollten es nutzen, um Brücken zu bauen – nicht Mauern.» (pd/spo)