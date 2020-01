Ginesta hat sich zum Ziel gesetzt Kunden und Partnern ein Jubiläumsmagazin zu überreichen, das sich mit wertvollen Inhalten in Premiumqualität präsentiert, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst. A&O Concepts, Branding- und Kommunikationsagentur, hat das Magazin konzipiert und realisiert.





Das Jubiläumsmagazin enthält Themen aus der Zeit der Unternehmensgründung, lässt die Inhaber, wo immer möglich, selbst zu Wort kommen, und informiert über wichtige, interessante und aktuelle Themen. Visualisiert wurde die Unternehmensgeschichte mit Bildern aus vergangenen Zeiten. Der Leser findet Wissenswertes über das Kerngeschäft von Ginesta, erfährt Interessantes über Mitarbeitende und deren Kompetenzen und gewinnt einen umfassenden Einblick in die Wertehaltung und das Qualitätsbewusstsein des Unternehmens. «Ich habe A&O Concepts ganz bewusst einen grossen Freiraum in der Gestaltung und Umsetzung des Magazins gegeben, damit die definierten Inhalte kreativ und lesefreundlich, aber nicht aufdringlich erscheinen», lässt sich Christina Maron, Operations & Marketing Ginesta Immobilien AG, in der Mitteilung zitieren.

Trotz der hohen Verfügbarkeit von Informationen im Internet erfreut sich ein hochwertiges Imagemagazin grosser Beliebtheit. «Die Entscheidung seitens Ginesta, das 75-Jahre-Jubiläum mit einem edlen Printprodukt zu krönen, setzt voraus, dass ein Unternehmen wirklich etwas zu sagen hat und sich dem besonderen Eindruck, den ein Magazin in Printform hinterlässt, bewusst ist», so Agenturinhaberin Carmen Schiltknecht.

Verantwortlich bei A&O Concepts: Carmen Schiltknecht (CD, Beratung, Texte), Sandra Chiocchetti (Illustrationen und Layout), Gina Tanner (Graphic Design), Ulrich Haller (Freischaffender Texter), Geri Krischker, Markus Bertschi, Adrian Flütsch und Michael Orlik (Fotografie), Kromer Print AG (Druck); verantwortlich bei Ginesta Immobilien: Christina Maron (Operations & Marketing), Claudia Schneiter (Textsupervision und Verfassen diverser Artikel). (pd/lol)