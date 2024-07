VBZ: Judith Setz wird Leiterin Medienstelle

Daniela Tobler, langjährige Mediensprecherin und Leiterin der Medienstelle verlässt die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) per 31. Juli 2024 aufgrund ihrer Pensionierung. Per 1. August 2024 tritt Judith Setz ihre Nachfolge an im Team der Unternehmenskommunikation unter der Leitung von Silvia Behofsits, heisst es in einer Mitteilung. Setz weise langjährige Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation auf, zuletzt als Leiterin Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung im Amt für Mobilität des Kantons Zürich.

Davor war Setz, die über einen Abschluss in Politikwissenschaften der Universität Zürich verfügt, fünf Jahre beim Kanton Luzern tätig, zuletzt als stellvertretende Leiterin Kommunikation im Finanzdepartement sowie im Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. Langjährige Berufserfahrungen unter anderem als Redaktorin und Projektmanagerin runden ihr Profil ab.

Während ihrer gesamten Kommunikationslaufbahn war Medienarbeit einer ihrer Schwerpunkte. «Ich freue mich auf die vielfältigen Themen der VBZ und das dynamische Tagesgeschäft als Leiterin der Medienstelle eines der grössten ÖV-Unternehmen der Schweiz», wird Judith Setz in der Mitteilung zitiert. Sie wird das Amt am 1. August 2024 antreten.

Silvia Behofsits, langjährige Leiterin Unternehmenskommunikation und Mitglied der Ge- schäftsleitung der VBZ, unterstreicht: «Ich danke Daniela Tobler herzlich für ihr grosses En- gagement als kompetente und professionelle Mediensprecherin und Leiterin der Medien- stelle über die letzten 18 Jahre, und ich freue mich, mit Judith Setz eine Nachfolgerin mit ausgezeichneten Kompetenzen begrüssen zu dürfen.»

Stellvertretender Leiter der Medienstelle und Mediensprecher bleibt unverändert Leo Herrmann. (pd/wid)