Megura: Junges, frisches und vorlautes Redesign

Noch keine zehn Jahre auf dem Markt – und schon ist das Schweizer Auffrischungsgetränk «auf Basis knackig grüner Trauben und frischem Quellwasser in aller Munde», heisst es in einer Mitteilung. Vor allem in der Schweizer Spitzengastronomie und Gourmetszene sei Vertschi heute schweizweit fest etabliert. «Eine reife Leistung, die nun mit einer optischen Auffrischung getoppt wurde», schreibt die Werbeagentur Megura aus Baden.

Edles Design, knackiger Look

Im Rahmen des Redesigns wurde Vertschi in mehreren Phasen optisch aufgefrischt. Das Rebranding umfasst von Markenauftritt über Website und Webshop, Newsletter, Social Media, Verpackung und Flaschendesign einmal alles. Die zuvor eher bodenständige Erscheinung wurde laut Mitteilung «von einem klaren und markanten Auftritt in frischem minimalistischem Design» abgelöst. Das Ergebnis sei «ein knackig-neuer Look, der genauso auf der Zunge zergeht wie das frisch-fröhliche Getränk selbst».

Begleitet wird der neue Markenauftritt von einem umfassenden Kommunikationskonzept und einem neuen Social-Media-Auftritt. Weiter wurde der Claim «Mais bien suur» als Markenzusatz entwickelt, um die volle und wertige Säure des Getränks hervorzuheben. Die Website und der Webshop orientieren sich am puristischen neuen Flaschendesign «und kommen frisch und edel daher», wie es heisst. Der neue Look unterstreiche die Wertigkeit der Marke und vermittle dem Kunden schon beim Anblick, wofür Vertschi stehe: «Prickelnder Genuss ohne Alkohol in höchster Premium-Qualität aus der Schweiz». (pd/cbe)