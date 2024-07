SBB: Jürg Grob wechselt zu Stadler Rail

Jürg Grob, Leiter Newsroom und Chefredaktor SBB, wird ab Oktober stellvertretender Leiter Kommunikation bei Stadler Rail. «Stadler Rail ist eines der renommiertesten Unternehmen der Schweiz. Die Firma stösst auf grosses öffentliches Interesse», erklärt Grob auf Anfrage von persoenlich.com. «In diesem Umfeld die Kommunikation mitgestalten zu können, motiviert mich sehr, denn dies ist herausfordernd, höchst spannend und relevant.»

Zudem werde er viel über die Kommunikationsarbeit in einem börsennotierten und international tätigen Unternehmen lernen, fügt Grob hinzu. Dies werde seinen «Rucksack» weiter füllen. «Nicht zuletzt freue ich mich, in der Bahnbranche zu bleiben. Mein Herz schlägt für den öffentlichen Verkehr und ich bin sicher, dass dieser angesichts der Klimadebatte in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnt. Und Stadler engagiert sich stark in der Entwicklung von umweltfreundlichen, CO2-neutralen Antrieben», so der 40-Jährige.

Erfahrungen in der Krisenkommunikation

2010 startete Jürg Grob bei der SBB, zunächst als Kommunikationsberater Infrastruktur, drei Jahre später leitete er diesen Bereich. 2017 wurde Grob Leiter der SBB-Medienstelle, ein Jahr später kam die Leitung des Newsrooms dazu. In dieser Zeit hat Grob viele Erfahrungen gesammelt, die er bei Stadler Rail anwenden kann. «Einbringen kann ich bestimmt meine Erfahrung in der Krisenkommunikation. Denken Sie nur an Corona, die drohende Energiemangellage oder die Entgleisung eines Güterzuges im Gotthard-Basistunnel vom letzten August. Bei all diesen Ereignissen war ich massgeblich an der kommunikativen Bewältigung beteiligt», bilanziert er.

Auf der strategischen Ebene habe er bei der SBB ein breites Wissen aufbauen können, wie man Themen in einem anspruchsvollen Umfeld steuere und integriert über sämtliche Kanäle kommuniziere – gerade auch über die sozialen Medien. «Um wahrgenommen zu werden, wird die strategische Steuerung immer wichtiger. Dies gilt insbesondere auch für ein international tätiges Unternehmen wie Stadler», so Grob.

Zeitgleich wie Grob startet bei Stadler Rail auch der neue Leiter Kommunikation, Marc Meschenmoser (persoenlich.com berichtete).