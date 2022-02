Bucherer Fine Jewellery baut ihre Präsenz in Frankreich aus, beginnend mit der Eröffnung von zwei Pop-up-Bereichen am Hauptstandort in Paris. Aroma Creative entwickelte für die Bucherer-Kollektionen «Peekaboo» und «The Solitaire Collection» je ein eigenständiges Store Design, welches die Philosophie der Linien anschaulich transportiert, wie die Agentur schreibt.

Für «Peekaboo» wurde die aktuelle Kampagne räumlich adaptiert. Inspiriert vom Savoir-vivre der Côte d’Azur ist die Kollektion in frische, bunte Miniaturwelten eingebettet. Denn «Peekaboo» lädt zum verspielten Kreieren unzähliger Looks ein.

Der Minisalon für «The Solitaire Collection» ist der Liebe gewidmet und präsentiert sich mit stilvollem Charme in einem zeitgemässen, hellen Design. Als Eyecatcher diene der LED-Cube mit Bewegtbild, schreibt Aroma weiter. Einfach und spielerisch zugleich lade die digitale und analoge Harmonie dazu ein, den vielleicht wichtigsten Ring im Leben zu entdecken.

Für die Umsetzung der Ladenelemente war das Team von Aroma Productions in den Aroma-Werkstätten und vor Ort im Einsatz.

Bucherer Fine Jewellery: Lisa Weggenmann (Head of Sales), Irina Reith (Head of Trade Marketing) | Aroma Creative: Roger Stämpfli (Executive Creative Director), Gilles Burst (Project & Business Strategy) Fabienne Barras (Art Director Scenography & Curating), Alexander Naumer (Digital Experience Architect), Merlin Bader (3D Design & Animation) | Aroma Productions: Marc Wiederkehr (Produktionsleitung), Bindi Freivogel (Inszenierung Visual Merchandising), Flurin Stauffer (Montageleitung)(pd/wid)