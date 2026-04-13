Publiziert am 13.04.2026

Nach einem zwölfmonatigen Transformationsprojekt, begleitet von der Agentur Jung von Matt, soll die Marke künftig nicht mehr bloss als visueller Absender fungieren, sondern die strategische Ausrichtung der Bank aktiv mitprägen, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zentrum der Neupositionierung steht das Markenversprechen «Wir schaffen Raum». Es durchzieht laut Unternehmen alle Ebenen – von segmentspezifischen Leistungsversprechen bis hin zu einem KI-gestützten Design- und Sprachsystem. Drei neue Kernwerte sollen den Anspruch verankern: verlässlich, zugänglich und ambitioniert. Unterstrichen werden diese durch Leitsätze in Luzerner Mundart – etwa «Üses Wort stohd wie de Pilatus» oder «Emmer vorwärts, wie d'Rüüss».

Anlass für den Wandel ist der Wachstumsanspruch der Bank: Die LUKB will sich im Anlagegeschäft und im Private Banking auch ausserhalb des Kantons Luzern als ernstzunehmende Partnerin positionieren – auf Augenhöhe mit führenden Schweizer Privatbanken. «Unsere Markenstrategie ist ein klares Bekenntnis zu unserer Ambition: über Luzern hinaus als kompetente und verlässliche Partnerin wahrgenommen zu werden», wird Lena Martschenko, Leiterin Marketing bei der LUKB, zitiert.

Die Grundlage des neuen Markenauftritts bildet eine aufwendige Analyse: Über 60 interne Dokumente, mehr als 40 externe Marktstudien sowie 80 Fachbeiträge flossen in den Prozess ein, ergänzt durch 16 qualitative Tiefeninterviews und Intensiv-Workshops mit rund 60 Mitarbeitenden, in denen über 600 identitätsstiftende Begriffe gesammelt wurden.

Ein Kernelement ist die neu entwickelte Verbal Identity: Die Markenwerte der LUKB wurden in maschinenlesbare Sprachregeln übersetzt und bilden die Grundlage für einen proprietären KI-Agenten, der Marketingmitarbeitenden erlaubt, KI-Tools konsistent und markenkonform einzusetzen. Visuell setzt die Bank auf eine neue Akzentfarbe namens «LUKBerry» sowie auf eine Bildwelt mit charakteristischen Aerial-Aufnahmen und dreidimensionalen Illustrationen.





Begleitet wird der Launch durch eine Imagekampagne von Jung von Matt Limmat unter dem Titel «Wir schaffen Raum für Möglichkeiten». Sie arbeitet mit provokanten «Warum»-Fragen und reduzierten Keyvisuals und wird über Aussenwerbung, Print sowie digitale und soziale Kanäle ausgespielt. (pd/spo)