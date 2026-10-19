Live Lab: Führung wird breiter aufgestellt

Publiziert am 19.10.2026

Wie Live Lab am Montag mitteilte, leitet auf der neuen Führungsebene Linda Rechsteiner den Bereich Project Excellence und Dario Landolt Project Management. Lena Fritz verantwortet Conceptual Design, Tatjana Glemser Spatial Experience.

Im Bereich Motion führt Miriam Rivas die Creation, Romeo Janczer die Production. Laila Schweingruber übernimmt HR & Office Management. Ob es sich um Beförderungen oder Neuzugänge handelt, lässt die Mitteilung offen.

Die Geschäftsleitung mit Mitgründer Maximilian Souchay, Managing & Creative Director Jonathan Schwarz und Chief Commercial Officer Ralf Stucki bleibt unverändert.

Souchay hatte Live Lab Anfang Jahr vollständig übernommen (persoenlich.com berichtete). Damals erklärte er, so könne man das Management «stärker einbinden» und die Agentur «gut in die nächste Generation überführen».

Ausser in Zürich ist die Agentur in Dubai und Riad tätig, Zahlen zu Mitarbeitenden und Umsatz nennt sie nicht. (pd/nil)