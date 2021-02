Karin Ryser war während ihrer beruflichen Tätigkeit für mehrere nationale und internationale IT-Consulting- und Kommunikationsunternehmen in führenden Positionen tätig, darunter bei Swisscom, INS International Network Services, BT Switzerland, Westiform und Admeira. In den vergangenen zehn Jahren hatte die studierte Betriebswirtschafterin jeweils die Position als CFO inne, wie Farner in einer Mitteilung vom Montag schreibt.







Ryser tritt bei Farner die Nachfolge von Roland Oberhauser an, der seit 2013 als CFO die Management Services geleitet hat. Oberhauser wird seine langjährige Erfahrung und Kompetenz künftig dem Verwaltungsrat von Farner Consulting zur Verfügung stellen.

Karin Ryser: «Ich freue mich darauf, meine Erfahrung als CFO und meine Führungserfahrung bei der schweizweit führenden Agentur für Kommunikationsberatung einzubringen und zusammen mit dem Team meinen Beitrag zum Erfolg der Unternehmung leisten zu können.»

«Mit Karin Ryser können wir nicht nur eine herausragende Spezialistin in ihrem Fach begrüssen. Sie wird die Farner-Gruppe und unser Management Board zudem mit ihrer Persönlichkeit ergänzen und bereichern», lässt sich Roman Geiser, CEO und Managing Partner Farner Consulting, zitieren:

«In ihren letzten Rollen hat Karin Ryser nicht nur alle Facetten von Finance & Controlling bearbeitet, sondern auch die Verantwortung für HR- und IT-Abteilungen innegehabt und bringt ein breites Management Services-Fachwissen in unsere Agentur ein. Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Gleichzeitig danke ich Roland Oberhauser für die letzten acht Jahre als CFO und wichtiges Mitglied unseres Führungsteams. Ich bin glücklich, ihn demnächst in seiner neuen Rolle als Kollege im Verwaltungsrat wiederzusehen», so Geiser. (pd/lol)