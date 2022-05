ZPRG: Katharina Krämer in den Vorstand gewählt

Dominik Allemann, neuer Präsident der Zürcher PR-Gesellschaft ZPRG, führte am Dienstagabend erstmals durch die Traktanden. Trotz einigen Corona-Restriktionen habe der Vorstand im Jahr 2021 einen vielfältigen Veranstaltungsmix angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns über viele positive Feedbacks und über Neuanmeldungen von Einzelmitgliedern sowie Unternehmen als Kollektivmitglieder. Auch fördern wir den Austausch mit anderen Regionalgesellschaften von PRsuisse. ZPRG-Mitglieder sind so schweizweit vernetzt», lässt sich Allemann zitieren.

Neben den acht ZPRG-Anlässen standen den Mitgliedern 40 weitere Anlässe in anderen Regionen offen. Zuspruch finde laut eigenen Angaben auch das neue Podcast-Format «ComSumCast» in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Presseverein. Moderator Reto Lipp (SRF) sprach mit zehn Persönlichkeiten aus Medien und Unternehmen wie Ringier-Managerin Ladina Heimgartner, Hans-Peter Nehmer von Allianz Suisse oder ZKB-Kommunikationsleiterin Dagmar Laub um Trends in Kommunikation und Medien.

Vorstand um Präsident Allemann im Amt bestätigt

Nicht mehr zur Wahl stellte sich dieses Jahr Priska Spörri. Die Versammlung habe sich bei ihr mit Applaus für ihr mehrjähriges Engagement bedankt, wie es weiter heisst. Auf Spörri folgt Katharina Krämer. Sie ist seit 15 Jahren am Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM der ZHAW tätig und unterrichtet im Bachelor Kommunikation, im Masterprogramm Angewandte Linguistik sowie im MAS in Communication Management and Leadership.

Katharina Krämer wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Die Vorstandsmitglieder Roland Baumann und Raphael Bühler, Vizepräsidentin Marie-Françoise Ruesch sowie der Präsident Dominik Allemann wurden in ihrem Amt bestätigt. (pd/tim)