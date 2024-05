DigitalHeads: Katrin Walther wird Geschäftsführerin

Publiziert am 31.05.2024

Führungswechsel beim Personaldienstleister DigitalHeads. Nach zwölf Jahren gibt Gründerin Babara Wieser ihre Funktion als Geschäftsführerin ab und wird beim Schokoladenhersteller Läderach als Chief HR, Sustainability & Communications Officer agieren (persoenlich.com berichtete).

Ihre Nachfolge als Managing Director tritt die langjährige Mitarbeiterin Katrin Walther an, die alleine das Unternehmen führen wird. Wieser wird sich mit einem Teilpensum künftig um Kundenbeziehungen und -pflege kümmern. An einer Party in der Ynos-Kitchen-Bar in der Zürcher Europaallee wurden die Neuigkeiten bekanntgegeben.

Das 2012 gegründete Unternehmen wurde soeben zum sechsten Mal in Folge wurde DigitalHeads in der Kategorie Executive Search zum «Besten Personaldienstleister der Schweiz 2024» gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Resultat geht aus der Umfrage der Handelszeitung in Zusammenarbeit mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Statista hervor, in der jährlich die besten Recruiter der Schweiz ermittelt werden. (pd/ma)