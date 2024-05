Läderach: Zwei Zugänge in der Geschäftsleitung

Publiziert am 29.05.2024

Der Hersteller von Premiumschokolade aus dem Kanton Glarus richtet sich in der Geschäftsleitung auf weiteres Wachstum aus. Mit Yvonne Breier und Barbara Wieser stossen «zwei ausgewiesene Expertinnen» in ihren jeweiligen Bereichen zum Managementteam dazu, wie es in einer Mitteilung heisst.

Yvonne Breier tritt ihre Position als Chief Marketing Officer zum 1. September 2024 an. Die 39-Jährige bringt laut Mitteilung weitreichende Erfahrung in der Branche mit. Nach verschiedenen Positionen bei Lindt & Sprüngli war sie mehrere Jahre Head of Marketing und Geschäftsleitungsmitglied bei Kägi. Sie folgt auf Patrick Farinato, der das Unternehmen Ende Februar verlassen hat (persoenlich.com berichtete). Seitdem führt Elias Läderach den Marketingbereich interimistisch.

Breier habe bei ihrem bisherigen Arbeitgeber Kägi sämtliche Marketingaktivitäten vorangetrieben – von der Markenpositionierung über die Internationalisierung bis hin zum Innovationsmanagement. Zuvor war sie mehrere Jahre «in verantwortungsvollen Funktionen» bei Lindt & Sprüngli tätig, wie es weiter heisst. Sie hat an der Universität St. Gallen den CEMS Master in International Management sowie den Master in International Affairs erworben. Sie wird bei Läderach als CMO das globale Marketing verantworten.

Neue Position geschaffen

Bereits zum 1. August stösst Barbara Wieser von ihrem eigenen Executive-Search-Unternehmen Digitalheads zu Läderach. Die operative Tätigkeit von Digitalheads übergibt sie laut Mitteilung in neue Hände. Die 44-Jährige verantwortet künftig das HR, die Unternehmenskommunikation sowie das Nachhaltigkeitsmanagement. Ihre Position in der Geschäftsleitung wurde neu geschaffen, um der zunehmenden Bedeutung dieser Kernthemen besser gerecht zu werden.

Barbara Wieser könne «auf eine langjährige erfolgreiche Unternehmertätigkeit in den Bereichen Kommunikation und HR zurückblicken». Bevor sie sich im Jahr 2012 mit ihrer Personalberatung selbständig machte, war sie in einer auf Medien spezialisierten Personalunternehmung als Managing Partner tätig. Von 2002 bis 2005 verantwortete sie den Bereich Exhibitions bei einem renommierten Anbieter von Live-Kommunikation. Ihre Berufslaufbahn begann sie im Aviation Bereich. Sie hält einen Master in psychosozialem Management.

Der Geschäftsleitung gehören damit neben Yvonne Breier und Barbara Wieser der CEO Johannes Läderach, Chief Innovation Officer Elias Läderach, CFO Marco Heyn, COO Laurens van den Berg sowie CSO Nathanael Hausmann an. (pd/cbe)