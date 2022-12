Pflegeprodukte von Femme Étoile Homme Humain (FEHH) werden in der Schweiz «unter absoluter Transparenz hergestellt», wie es in einer Mitteilung heisst. Für ihre dermatologisch zertifizierte Wirkung verwende das Unternehmen nur nachhaltige Wirkstoffe aus der Natur und modernen Forschung – ohne Tierversuche und ohne toxische Inhaltstoffe. Denn der einzige Massstab für Schönheit solle die Gesundheit sein, so FEHH-Gründerin und CEO Cecilia Etterlin.

Sie sagt laut Mitteilung: «Bei Nahrungsmitteln wissen wir alle, wie wichtig Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz für unsere Gesundheit sind. Das Gleiche gilt für Hautpflege, nur hinkt hier die Industrie hinterher: Gerne wird mit Fachsprache von schädlichen Inhaltsstoffen abgelenkt und das Publikum mit unrealistischen Marketing-Versprechen geködert. Wir wollen das ändern und aufklären.»

FEHH steht laut eigenen Angaben für genderfreie Hautpflege. Alle Produkte seien unisex – denn die geschlechtsspezifische Hautpflege sei ein reiner Marketing-Trick. In Wahrheit brauche jede Haut dieselbe Pflege: Vitamine, Pflanzen-Öle, feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und UV-Schutz.​

Schöne Haut sei gesunde Haut, in welcher der Mensch sich wohlfühle. Um die FEHH-Botschaft filmisch darzustellen, schuf die Filmgerberei einen Werbefilm, der – anstatt Kosmetik im Studio – Momente des Selbstbewusstseins und des Wohlgefühls einfängt. Anstatt Produkte werden Menschen mit Selbstausdruck und Zärtlichkeit gezeigt. Anstatt dermatologischer Fachsprache huldigt ein Gedicht der Liebe zu sich selbst und der gesunden Schönheit von Innen.

Die Filmgerberei hat gemäss Mitteilung bewusst keine Schauspielerinnen und Schauspieler gecastet, sondern ist Menschen aus verschiedenen Umfeldern direkt angegangen. «Es war uns wichtig, authentische Ausdruckskraft von Leuten, die nicht Schauspielende sind, zu zeigen. Umso schöner war es zu sehen, wie viel diese Menschen aus ihrem eigenen Wesen schöpften. Eine Strahl- kraft, die für mich das Wesen von FEHH perfekt verkörpert», wird Regisseur Alun Meyerhans zitiert.

Verantwortlich bei Filmgerberei: Alun Meyerhans (Konzept/Regie); Azra Djurdjevic (Producer/Copywriting); Pamela Polanco (Line Producing); Flavio Gerber (Executive Producer); Silvio Gerber (DoP); Lea Filadoro (Schnitt/Dramaturgie); Tereza Caballero Hernández (Production Design); Svenja Steurer (Styling); Manuela Porcelli (Hair & Make Up); Jürgen Kupka (Grading); Pablo Nouvelle (Komposition); verantwortlich bei FEHH: Cecilia Etterlin (CEO); Gian Grundböck (Innovation); Florian Grundböck (Entwickler). (pd/tim)