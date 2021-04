Japan Tobacco International: Kevin Suter übernimmt als Kommunikationschef

Als Director Corporate Affairs & Communications und Mitglied der Geschäftsleitung führt Kevin Suter ab dem Mai die Kommunikation und die politische Arbeit des Schweizer Tabakherstellers. «Ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den eigenen Reihen für diese Position gewinnen konnten», lässt sich Andrew Reay, General Manager JTI Schweiz, in einer Mitteilung zitieren.

In den vergangenen acht Jahren hatte Suter zunächst die interne Kommunikation sowie den Aufbau der externen Kommunikation, danach den Bereich Public Affairs verantwortet. Der 41-jährige Zuger verfügt über ein Studium an der Universität Zürich in Publizistikwissenschaft und hat sich in den Bereichen Krisenkommunikation und Public Affairs weitergebildet. (pd/eh)