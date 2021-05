Seit über 60 Jahren bietet Knecht Reisen massgeschneiderte Fernreisen in die ganze Welt an. Wegen der Corona-Pandemie waren die Reisemöglichkeiten in letzter Zeit leider sehr stark eingeschränkt. Knecht Reisen nutzte die Zeit, um ihre Website einem Refresh zu unterziehen und ihr Markenprofil als «Der Spezialist für Fernreisen» zu schärfen, wie es in einer Mitteilung heisst.





Für das Rebranding der Website beauftragte Knecht Reisen die Zürcher Brand-Designerin Catherine Martin. Sie designte den neuen Web-Auftritt, strukturierte das umfassende Reiseangebot modern und übersichtlich und schälte die Kompetenzen des Destinations-Spezialisten heraus.

Die inspirierenden Bilder in Verbindung mit den liebevollen Illustrationen im Passstempel-Look wecken die Vorfreude auf die bald wieder möglichen Fernreisen. Und die fundierten Begleittexte machen klar: Knecht Reisen garantiert als Spezialist einen echten Mehrwert gegenüber anderen Veranstaltern und Internetanbietern. Gerade in dieser unberechenbaren Zeit.

Verantwortlich bei Knecht Reisen: Danielle Knecht Lanz und die weiteren Mitglieder des VR, Markus Maushart (Leiter Tour Operating) und die weiteren Mitglieder der GL, Tanja Röthlisberger und Marc Gooch (Projektleitung); verantwortlich bei Catherine Martin Art Direction: Catherine Martin (Design-Konzept, Art Direction und Brand Design); verantwortlich bei WebGarage: Reto Knödlseder (Master-Programmierung). (pd/eh)