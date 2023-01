Silverspot: Knorrli feiert Jubiläum auf TopCC Radio

Unilever Schweiz hat Silverspot beauftragt exklusiv für TopCC Radio eine Kampagne mit Werbespots in 2023 zu produzieren, in dem der kleine Knorrli eine besondere Rolle spielt, heisst es in einer Mitteilung. Beitreiber vom TopCC Radio ist Silverspot. Managing Director Remo Civatti und Creative Director Nicolas Vonlanthen freuen sich über den weiteren grossen Brand, der auf TopCC Radio ab sofort zu hören ist: «Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Marketer auf uns zukommen und die Vorteile von TopCC Radio erkennen».

Knorrli feiert seinen 75. Geburtstag und bekommt sogar eine eigene Stimme. Creative Director Nicolas Vonlanthen fügt hinzu: «Bei der Stimme für Knorrli hatten wir eine besondere Freude, es zu produzieren. Und auch die gesamte Zusammenarbeit mit dem Team von Unilever war sehr herzlich und jederzeit äusserst professionell». (pd/wid)