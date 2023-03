Komet: Kochbuch-Klassiker in neuem Kleid

2008 wurde der Tiptopf zum letzten Mal rundum erneuert. Jetzt, nach über zwei Millionen verkauften Exemplaren, hat es der Schulverlag plus AG in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Komet wieder getan. Und das Resultat kann sich sehen lassen, darin waren sich auch die zahlreich erschienenen Gäste an der Buchvernissage im Berner Kulturcasino einig: «Als Vater dreier schulpflichtiger Kinder freue ich mich sehr, dass der gute, alte Tiptopf mit dieser Überarbeitung den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft hat», meinte etwa KOMET Creative Director Jeff Gerber.

So sensibilisiert zum Beispiel ein 60-seitiger Grundlagenteil zur Nahrungszubereitung für den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und thematisiert Regionalität, Saisonalität und Resteverwertung. Die angesagten Hülsenfrüchte und die vielfältigen Frühstücksideen erhalten gar ein eigenes Kapitel.

Zeitgemäss ist aber auch das neue Editorial-Design. Angefangen beim Cover mit dem negativ gesetzten Titel über die inwendig verwendete, ausgesprochen feminine Headline-Schrift bis hin zum durchgängigen Bildkonzept mit seinen hellen, grosszügigen Hintergründen, welche die farbigen Speisen vorzüglich zur Geltung bringen. Umgesetzt vom Zürcher Food-Fotografen Fabian Häfeli und der Food-Stylistin Feride Dogum macht es Appetit aufs Nachkochen traditioneller Schweizer Gerichte wie auch neuer, veganer Kreationen.

Zudem helfen neu Icons und eine farbliche Codierung der einzelnen Kapitel den jugendlichen als auch erwachsenen Leserinnen und Lesern bei der Orientierung im 464 Seiten dicken und über ein Kilo schweren neuen Tiptopf. Und dieser dürfte ebenfalls wieder ein millionenfacher Verkaufserfolg werden.

Verantwortlich bei der Schulverlag plus AG: Bettina Biedermann, Projektleiterin; Verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (Creative Direction), Lara Klopper (Art Direction), Timo Brandt (DTP), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Senior Beraterin)Fotos: Fabian Häfeli, Fotograf und Feride Dogum, Food-Stylistin; Druck: Westermann Druck (pd/nil)