Publiziert am 23.04.2026

Im Rahmen des Transformationsprogramms «Enavant» organisiert die SRG ihre Kommunikation neu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Statt wie bisher weitgehend regional gesteuert soll die Kommunikationsarbeit künftig in einer überregionalen Corporate-Newsroom-Struktur mit fünf Abteilungen gebündelt werden: Themenmanagement, Medienstelle, Kanäle & Produktion, Public Affairs und Sprachdienst. Die Gesamtverantwortung behält Stephanie Jutzi in ihrer Funktion als Leiterin Kommunikation und Public Affairs.



Folgende Personen leiten die fünf Abteilungen: Andrea Di Meo (Themenmanagement), Sophie Balbo (Medienstelle), Lucian Cadalbert (Public Affairs), Andrea Auer (Kanäle & Produktion) und Jocelyne Delgrande (Sprachdienst) genannt. Balbo leitete bisher die Medienstelle von RTS, Cadalbert war bereits als Teamleiter Public Affairs im Einsatz.

Eine «Leitung Unternehmenskommunikation» gibt es im neuen Organigramm nicht mehr. Diese Funktion hatte Markus Berger im August 2025 übernommen. Per Ende März 2026 hat er das Unternehenen im Zuge der Reorganisation hin zum Corporate Newsroom wieder verlassen (persoenlich.com berichtete).

Wie viele Stellen dem Umbau zum Opfer fallen, beziffert die SRG nicht. Die Einführung des neuen Modells für Kommunikation und Public Affairs soll bis Ende 2026 schrittweise erfolgen. (pd/nil)