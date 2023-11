Uni Zürich: Kommunikationschef Jürg Dinner geht

In der Leitung der Abteilung Kommunikation der Universität Zürich (UZH) kommt es zu Veränderungen. Kommunikationschef Jürg Dinner hat sich entschieden, die UZH per Ende Januar 2024 zu verlassen und sich neu zu orientieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Danach wird Beat Müller bis zur Neubesetzung der Stelle die Leitung der Abteilung interimistisch übernehmen.

«Jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Auf meinem bisherigen Weg habe ich alle fünf bis acht Jahre die Organisation und/oder die Branche gewechselt», begründet Dinner gegenüber persoenlich.com den Entscheid.

Dinner war Wirtschaftsprecher bei BMW in München, Kommunikationschef bei Coca-Cola Schweiz, der Fluggesellschaft Swiss und des Schweizerischen Nationalfonds. Von 2017 bis 2023 war er zudem Präsident des Berufsverbandes der Schweizer Hochschulkommunikator:innen. Seit 2017 gibt an der ZHAW Workshops zu Kommunikationsmanagement und seit 2018 auch für den Zeit-Verlag in Hamburg.

Die UZH dankt Jürg Dinner in der Mitteilung für seine Verdienste während seiner «achtjährigen, engagierten Tätigkeit». Sein Beitrag zur Kommunikation und zur Stärkung des Ansehens unserer Universität sei wertvoll und wichtig gewesen. Dinner habe sein Team wirkungsvoll weiterentwickelt. lnsbesondere habe er mit seinem Team die digitale Transformation der Kommunikationskanäle vorangetrieben. Als Präsident des Berufsverbandes Suprio habe er sich für die Stärkung der Wissenschaftskommunikation in der Schweiz eingesetzt.

Was Dinner ab Februar 2024 beruflich macht, ist noch offen. «Ich bin überzeugt, dass sich noch weitere Optionen auftun werden», sagt er dazu. (pd/wid)