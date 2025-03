HarbourClub: Kommunikationschefs feiern ein Vierteljahrhundert

Der HarbourClub – die Vereinigung der Kommunikationschefs und -Chefinnen – feierte am Donnerstag mit einem fulminanten Gala-Dinner sein 25-jähriges Jubiläum, stilgerecht im Ballsaal des Zürcher Luxushotels Dolder Grand zuoberst auf dem Zürichberg. Eingeladen waren 50 aktive und 50 ehemalige Mitglieder. Hervorgehoben wurde die Exklusivität des Anlasses durch Tenüpflicht, bei Männern wurde Wert auf einen schwarzen Smoking gelegt.

Anwesend waren auch die fünf ehemaligen Präsidenten sowie der Gründer des Vereins, der langjährige Kommunikationsprofi Andreas Thommen, früher Wirz und Konsulenten. Moderiert hat den Anlass Jennifer Bosshard, Starmoderatorin der – leider – bald eingestellten Gesellschaftssendung «G&G» des Schweizer Fernsehens.

Stärkung der CCOs

In seiner Begrüssungsansprache wies der aktuelle Präsident, Hans-Peter Nehmer, nochmals auf die wechselvolle Geschichte des HarbourClubs hin und begrüsste neben Gründer Andreas Thommen auch den ersten Präsidenten des Clubs, Walter Vaterlaus.

Ursprünglich – so Nehmer – hätte der HarbourClub lediglich 50 Mitglieder aufgenommen, heute sei die Beschränkung bei 100. Dem HarbourClub sei es gelungen, den Einfluss der CCOs auf die Unternehmensführung zu stärken. Im Gründungsjahr 2000 sei dies keineswegs der Fall gewesen. Heute hingegen – so Nehmer – agierten CCOs auf Geschäftsleitungsebenen mit den CEOs und CFOs gleichwertig.

Ein Raunen ging durch den Raum, als Nehmer auf einen aktuellen Artikel der NZZ am Sonntag hinwies, in dem unter anderem die Menge der Kommunikationsprofis in Unternehmen kritisiert wurde. Heute – so der Präsident des HarbourClub – habe sich die Tätigkeit des Kommunikationschefs in Grossunternehmen völlig verändert, nicht zuletzt wegen der Zunahme der regulatorischen Aufgaben und der Unberechenbarkeit der sozialen Medien.

Verwendung von KI

Für Lacher sorgten jene Passagen von Nehmers Rede, die von ChatGPT geschrieben wurden. Deren leere Floskeln zeigten, dass in der Kommunikation – und das war für viele im Saal tröstlich – noch nicht alles über Tech-Unterstützung läuft. Den Anlass abgerundet haben Dorothea Lorenes Fletcher «Coco», mit ihrer perfekten Tina-Turner-Imitation und DJ Fräne.





Auf grosse Beachtung und auch Begeisterung stiess der spontane – und auch professionelle – musikalische Kurzauftritt von Daniel Grotzky, Head of Group Communication Bachem AG. Der HarbourClub hat im vergangenen Vierteljahrhundert über 300 Veranstaltungen, Symposien und Tagungen veranstaltet.