Markenfels: Kommunizieren mit Illustrationen

Siemens Healthineers bietet medizinische Hightech-Produkte und ‑Dienstleistungen. Um das technisch anspruchsvolle Angebot effizient und zugänglich zu kommunizieren, werden häufig Illustrationen und Informationsgrafiken eingesetzt.

Markenfels entwickelte gemeinsam mit Siemens Healthineers einen systemfähigen Illustrationsstil, der die Positionierung als Innovationsführer und Premiummarke stärkt. Ziel war ein markentypischer Stil, der dezentral durch unterschiedliche Illustratoren weltweit umgesetzt werden kann. Die Themenfülle reicht laut einer Mitteilung von Menschen über Produkte und Umfeldern bis hin zu komplexen Anlagen und abstrakten Konzepten.

Das Ergebnis: Ein Toolkit, das es ermöglicht, schnell und kostengünstig Illustrationen und Informationsgrafiken zu komponieren – in unterschiedlichen Detaillierungsgraden, auf hellen oder dunklen Untergründen und in verschiedenen Perspektiven, statisch oder animiert. Die hochwertigen Visualisierungen tragen so zur kraftvollen Kommunikation und zur Stärkung der Marke Siemens Healthineers bei.

Verantwortlich bei Siemens Healthineers: Florian C. Trawny, Michael Schmidt; verantwortlich bei Markenfels: Gernot Honsel, Taco van der Luijt. (pd/cbe)