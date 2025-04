Live Lab: Kreativagentur expandiert nach Riad und Dubai

Publiziert am 02.04.2025

Die Zürcher Kreativagentur Live Lab expandiert in den Mittleren Osten und eröffnet Büros in Riad und Dubai. Mit diesem strategischen Schritt reagiert Live Lab auf das Wachstumspotenzial der Region.

In den letzten zehn Jahren hat sich Live Lab von einem kleinen Team zu einer Agentur mit fast 30 Mitarbeitenden entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dadurch sei die Expansion in eine neue Region der nächste strategische Schritt.

«Dubai, Riad, Doha - das sind Orte, an denen sich derzeit unglaublich viel bewegt», sagt Maximilian Souchay, Mitgründer von Live Lab. «Es gibt derzeit kaum eine spannendere Region für Live-Kommunikation, und wir wollen mittendrin sein und diese Entwicklungen mitgestalten.»

Der wirtschaftliche Aufschwung im Mittleren Osten ist geprägt von Tourismus, Events und Investitionen in die entsprechende Infrastruktur. Die Region positioniert sich zunehmend als globaler Hotspot für Wirtschaft, Sport und Kultur. Internationale Grossveranstaltungen ziehen ein weltweites Publikum an und sorgen für eine steigende Nachfrage nach innovativer Live-Kommunikation.

Zeichen für internationales Wachstum

Ein entscheidender Faktor für die seit Jahren angestrebte Expansion sei das richtige Management vor Ort gewesen. Mit Ties Hendriks, ehemaliger Zürcher und Eventexperten, der seit Jahren in Dubai tätig ist, habe Live Lab den idealen Standortleiter gefunden.

Mit dem neuen Standort möchte Live Lab ein Zeichen für internationales Wachstum und strategische Weiterentwicklung setzen. Die Expansion soll es ermöglichen, Kunden in der Region noch gezielter zu betreuen und die eigene Position am internationalen Markt weiter auszubauen. Ein Beispiel dafür ist die Expo 2025 in Osaka, bei der Live Lab das ganze Jahr über mit einem Team vor Ort ist, um diverse Projekte zu unterstützen. (pd/awe)