Die Post lässt frischen Wind durch ihre Kreativküche wehen: Ihr Kundenmagazin hat einen optischen und inhaltlichen Relaunch erfahren. Der neue Name des Magazins: «prio». Die Post produziert es neu von A bis Z inhouse: Texte, Layout und Produktion werden vollumfänglich intern umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Namen «prio» setze die Post ein Zeichen: Kundinnen und Kunden hätten Priorität.

Das Kundenmagazin «prio» präsentiert sich laut Mitteilung «schwungvoll mit einem zeitgemässen, frischen Design und abwechslungsreichen aktuellen Themen». Die erste Ausgabe entführt die Leserinnen und Leser in der grossen Reportage auf eine Wanderung ins Grenzgebiet Bern-Luzern und zu den Emmentaler Meringue-Bergen – denn die Post ist Hauptpartnerin der Schweizer Wanderwege. Zudem erzählt das Magazin von den Karriere(un)möglichkeiten der Frauen bei der PTT und von ihren Chancen heute bei der Post. Das «prio» begleitet zudem eine Lernende auf ihrer Zustelltour durch Luzern, beleuchtet die vielfältigen Klimaschutzmassnahmen der Post und sorgt mit Postquiz, boxendem Briefmarkensammler und der Gastkolumne von Patti Basler für ein unterhaltsames Postuniversum.

Bei der Post verantwortlich für den Relaunch des Kundenmagazins sind Art Director Dieter Röösli und Chefredaktorin Claudia Langenegger.

Das Kundenmagazin «prio» erscheint erstmals am Montag, 7. Juni 2021. Es wird zwei Mal jährlich, jeweils Anfang Juni und Ende November in einer Auflage von gut 1,8 Millionen Exemplaren auf Deutsch, Französisch und Italienisch publiziert. Das Magazin wird an sämtliche Haushalte ohne «Stopp-Werbung»-Kleber am Briefkasten verteilt und kann unter post.ch/magazin kostenlos abonniert werden. (pd/cbe)