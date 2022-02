PR/Ticular: Laura Amanzi wird Geschäftsführerin in Zürich

PR/Ticular, eine Boutique-Agentur für PR und Brand Relations, ist auf Expansionskurs: Mit Laura Amanzi steigt eine Marketing- und Kommunikationsexpertin ein und übernimmt die Rolle als Managing Director Zürich. Als neue Geschäftsführerin des Standorts Zürich verantwortet sie zudem die gesamte Division «Tourism & Hospitality» von PR/Ticular, wie es in einer Mitteilung heisst.

Amanzi besteche durch ihre langjährige und fundierte Erfahrung in der weltweiten Luxushotellerie und verfüge über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Sie spreche fünf Sprachen und habe soeben einen CAS in Unternehmungsführung abgeschlossen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser herausfordernden Zeit weiterwachsen und mit Laura eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen konnten», so Agenturgründerin Lucy Tallo. «Mit ihrer langjährigen Kommunikations- und Marketingerfahrung ist sie auf allen Ebenen eine Bereicherung für unser Team. Sie besitzt eine umfassende strategische Expertise und hat auf ihren bisherigen Stationen eine ausserordentliche Umsetzungsstärke bewiesen.»

Narjis Mehdi übernimmt in Lausanne

Mit ihrer umfangreichen internationalen Erfahrung in Marketing und Kommunikation übernimmt Narjis Mehdi eine tragende Rolle für das Westschweizer Büro in Lausanne. Sie war bereits in Bereichen wie Corporate Banking und Telekom in China, Marokko und Frankreich tätig, bevor sie in die Automobilbranche wechselte, wo sie ihre Karriere für zehn Jahre bei der PSA Group weiterführte. Dort war sie unter anderem für die interne Kommunikation, Public Relations und das internationale MarCom-Management zuständig. Narjis Mehdi besitzt einen Master’s Degree in Kommunikation von der Universität Sorbonne in Paris. Sie spricht fliessend Französisch, Arabisch und Englisch.

Beide Managing Director rapportieren direkt an Katja Grauwiler, CEO PR/Ticular Schweiz, und bilden im Quartett die Geschäftsleitung mit Gründerin Lucy Tallo, welche sich vermehrt der strategischen Entwicklung und Expansion der Agentur widmet.

Die von Lucy Tallo 2012 gegründete Boutique-Agentur für PR und Brand Relation ist spezialisiert auf Lifestyle sowie Luxus- und Konsumgüter. Hublot, TAG Heuer, Moët Hennessy, Sephora, Ferrari, Maserati, Valmont, The Dolder Grand, St. Moritz oder Clinique La Prairie zählen zu den Kunden. PR/Ticular LLC eröffnet Ende Februar in Los Angeles ihren dritten Standort. Weiter ist eine internationale Expansion in Mumbai und Deutschland geplant. (pd/cbe)