Leonie Studer wird Mitinhaberin und Partnerin von Yoveo. Studer ist bereits seit Herbst 2016 als Videoproduzentin bei Yoveo tätig und leitet seit 2018 den gesamten Bereich Videoproduktion. Dieser umfasst das eigene Produktionsteam sowie einen festen Bestand an Freelancern aus verschiedenen Video-Kompetenzbereichen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Studer zeichnete verantwortlich für die Umsetzung von zahlreichen Videoprojekten für nationale und internationale Kunden aus verschiedensten Branchen. Dazu zählen etwa Produktionen für die UBS, Audi, die Hirslanden-Gruppe oder den Flughafen Zürich. Vor ihrer Tätigkeit bei Yoveo absolvierte sie die Journalistenschule bei Ringier und war zuletzt beim Jugend-TV-Sender Joiz als Video Producerin tätig.

«Wir freuen uns sehr, Leonie Studer als Mitinhaberin und Partnerin an Bord zu haben», wird Marco Demont, Partner und Leiter Video Consulting von Yoveo, in der Mitteilung zitiert. «Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Videobereich und dem ausgeprägten Kundenverständnis komplementiert sie unser Leitungsteam perfekt.» Andreas Herren, Partner und Leiter Videotechnologie, ergänzt: «Mit diesem Schritt setzen wir auf Nachhaltigkeit in der Leitung von Yoveo und stellen sicher, dass die DNA unserer Firma auch im Aktionariat vertreten ist – ich freue mich sehr auf die kommenden Projekte.»

Yoveo ist ein Anbieter von Video Consulting, Videotechnologien und -produktionen. Den Sitz hat das Unternehmen in Zürich. (pd/cbe)