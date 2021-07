Branders: Linda Gwerder gibt Gesundheitstipps

Mediaschneider

Seit zwei Jahrzehnten gemeinsam erfolgreich

Die inhabergeführte Mediaagentur kann in diesem Sommer ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Die im Juni 2001 von Urs Schneider in Zürich gegründete Gruppe liegt mittlerweile auf dem zweiten Platz im nationalen Ranking aller in der Schweiz tätigen Mediaagenturen.