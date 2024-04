CH Media: Lino Bugmann ergänzt das Kommunikationsteam

Mitte März ist Lino Bugmann bei CH Media gestartet. In seiner Rolle als Senior Kommunikationsexperte und stellvertretender Leiter Unternehmenskommunikation ist er unter anderem Ansprechpartner für Medienschaffende, heisst es in der Mitteilung.

Vor seinem Wechsel zu CH Media leitete Lino Bugmann die Bereiche Kommunikation sowie Events und Sponsoring von Aldi Suisse. Von 2016 bis 2022 war er bei Schweizer Radio und Fernsehen als Mediensprecher für die Abteilung Sport tätig. Davor war er PR-Manager und Mediensprecher bei Digitec Galaxus. Lino Bugmann studierte an der Universität Zürich Publizistik, BWL und Pädagogik und erlangte am MAZ in Luzern ein CAS in Medienarbeit.

Catherine Mettler, Leiterin Unternehmenskommunikation: «Lino ergänzt unser Team mit langjähriger Erfahrung in der integrierten Kommunikation und der Schweizer Medienbranche. Auf unsere Zusammenarbeit freue ich mich sehr.» (pd/wid)