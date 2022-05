Freidenker-Vereinigung: Lisa Arnold leitet die Kommunikation

Die Freidenker-Vereinigung Schweiz (FVS) hat eine neue Leiterin Kommunikation und Geschäftsstelle: Lisa Arnold. Sie wird sich zudem um die operative Umsetzung der strategischen Vorgaben aus dem Zentralvorstand sowie den Auf- und Ausbau der säkularen Flüchtlingshilfe kümmern, wie es in einer Mitteilung heisst. «Eine spannende Aufgabe mit grosser Verantwortung und vielfältigen Herausforderungen. Eine grosse Chance, wirklich etwas zu bewegen», wird Arnold zitiert.

Arnold, die in den letzten knapp vier Jahren den Ausbau der Social-Media-Kanäle des Bundesamts für Umwelt verantwortete «und eine prägende Rolle in deren Aufbau und Know-how-Vermittlung in der gesamten Bundesverwaltung übernahm», verfügt laut Mitteilung «über einen umfassenden Leistungsausweis» in den Bereichen Media Relations, Organisationskommunikation, Public Affairs, Social & Digital Communications und Community Management. Als Geschäftsleitungsmitglied des Personalverbands des Bundes (PVB) wie auch als Dozentin in der Kaderausbildung beim Eidgenössischen Personalamt (EPA) verfüge sie unter anderem «über einen wertvollen Erfahrungsschatz an Führungs- und Pionierarbeit». Vor ihrer Zeit in der Bundesverwaltung war Arnold für diverse Agenturen und die Universität Freiburg im Kommunikationsbereich tätig.

Von hoher Priorität für die FVS ist laut Mitteilung das Referendum gegen den Luzerner Staatsbeitrag an den Kasernenbau im Vatikan sowie der Aufbau der säkularen Flüchtlingshilfe. Bei der Trennung von Kirche und Staat, für die sich die FVS einsetzt, gebe es in der Schweiz noch viel zu tun. (pd/cbe)